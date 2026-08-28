Salon de la Durolle aux couteaux Salle Omnisport La Monnerie-le-Montel

Informations pratiques

La Monnerie-le-Montel

Salon de la Durolle aux couteaux

Salle Omnisport 2 avenue du Stade La Monnerie-le-Montel Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-01

Salon Coutelier rassemblant une centaine d’artisans couteliers et fournisseurs en coutellerie. Diverses animations forge, montage couteaux, aiguisage, lancer de couteaux…

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Salle Omnisport 2 avenue du Stade La Monnerie-le-Montel 63650 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 37 32 77 deladurolleauxcouteaux@gmail.com

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English :

A knife-making fair featuring about 100 artisan knife makers and knife suppliers. Various activities: blacksmithing, knife assembly, sharpening, knife throwing…

L’événement Salon de la Durolle aux couteaux La Monnerie-le-Montel a été mis à jour le 2026-08-28 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez