Salon de la Durolle aux couteaux Salle Omnisport La Monnerie-le-Montel
jeudi 1 octobre 2026 · Salle Omnisport · La Monnerie-le-Montel
Informations pratiques
La Monnerie-le-Montel
Salon de la Durolle aux couteaux
Salle Omnisport 2 avenue du Stade La Monnerie-le-Montel Puy-de-Dôme
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-01
Salon Coutelier rassemblant une centaine d’artisans couteliers et fournisseurs en coutellerie. Diverses animations forge, montage couteaux, aiguisage, lancer de couteaux…
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Salle Omnisport 2 avenue du Stade La Monnerie-le-Montel 63650 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 37 32 77 deladurolleauxcouteaux@gmail.com
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English :
A knife-making fair featuring about 100 artisan knife makers and knife suppliers. Various activities: blacksmithing, knife assembly, sharpening, knife throwing…
L’événement Salon de la Durolle aux couteaux La Monnerie-le-Montel a été mis à jour le 2026-08-28 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez