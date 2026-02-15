Salon de la gastronomie et des vins Quéven Les Papliies gambillent Quéven

Salon de la gastronomie et des vins Quéven Les Papliies gambillent

Les 07 et 08 mars 2026, Quéven devient la capitale du goût.

Le salon Les Papilles Gambillent ouvre ses portes à tous les amoureux de la gastronomie et des bons vins. Un rendez-vous gourmand à ne pas manquer, où les saveurs racontent des histoires, et où chaque produit est le fruit d’un savoir-faire authentique.

Pendant deux jours, près de quarante producteurs et artisans passionnés vous feront découvrir le meilleur de leurs terroirs.

Vins de caractère, spiritueux raffinés, fromages affinés avec patience, charcuteries généreuses, douceurs sucrées et créations gourmandes inédites.

Ici, on prend le temps de goûter, de sentir, de comprendre, et surtout de se faire plaisir. Que vous soyez fin gourmet, amateur curieux, ou simplement en quête d’un moment convivial, Les Papilles Gambillent est fait pour vous.

Les Papilles Gambillent, c’est bien plus qu’un salon, c’est une expérience à savourer.

Quéven 07 & 08 mars 2026, Gastronomie, vins et plaisirs partagés, vos papilles n’attendent que ça. .

Salle du Ronquédo Quéven 56530 Morbihan Bretagne +33 6 88 57 46 57

