Salon de la Gourmandise et de l’Artisanat Maison du Temps Libre Léo Lagrange Limoges

Salon de la Gourmandise et de l’Artisanat

Maison du Temps Libre Léo Lagrange 2 Rue Louis Longequeue Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07 2026-03-08

L’association des Fondus du Chocolat vous propose de plonger dans un univers gourmand avec des artisans passionnés lors du salon de la Gourmandise et de l’Artisanat.

Participez à la tombola et tentez de gagner de délicieux lots ! .

