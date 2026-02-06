Salon de la Gourmandise et de l’Artisanat Maison du Temps Libre Léo Lagrange Limoges
Maison du Temps Libre Léo Lagrange 2 Rue Louis Longequeue Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07 2026-03-08
L’association des Fondus du Chocolat vous propose de plonger dans un univers gourmand avec des artisans passionnés lors du salon de la Gourmandise et de l’Artisanat.
Participez à la tombola et tentez de gagner de délicieux lots ! .
