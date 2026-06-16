Salon de la Miniature et du Modèle Réduit Salle André Malraux Combs-la-Ville
Salon de la Miniature et du Modèle Réduit Salle André Malraux Combs-la-Ville dimanche 11 octobre 2026.
COMBS-LA-VILLE (77)
11 Octobre 2026 : Salon de la Miniature et du Modèle réduit
Organisé par le club de la maison miniature
Lieu: Salle André MALRAUX
Rue Marcelin BERTHELOT
RER : D , COMBS-LA-VILLE
Sortie gare côté bus . Bus n°53 arrêt Ormeau
Salle des fêtes.
Horaire : 10h – 18h
Entrée gratuite
*Sera organisé une tombola
Contact : alain.malatesta@orange.fr
Tél : 0619706036
Page Facebook : https://www.facebook.com/le-club-de-la-maison-miniature-825279504210398
cordialement
Alain MALATESTA
0619706036