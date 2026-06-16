Salon de la Miniature et du Modèle Réduit Salle André Malraux Combs-la-Ville

COMBS-LA-VILLE (77)

11 Octobre 2026 : Salon de la Miniature et du Modèle réduit

Organisé par le club de la maison miniature

Lieu: Salle André MALRAUX

Rue Marcelin BERTHELOT

RER : D , COMBS-LA-VILLE

Sortie gare côté bus . Bus n°53 arrêt Ormeau

Salle des fêtes.

Horaire : 10h – 18h

Entrée gratuite

*Sera organisé une tombola

Contact : alain.malatesta@orange.fr

Tél : 0619706036

Page Facebook : https://www.facebook.com/le-club-de-la-maison-miniature-825279504210398

cordialement

Alain MALATESTA

0619706036