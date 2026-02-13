Salon de l’Agriculture 2026, Paris Expo Porte de Versailles, Paris

Salon de l’Agriculture 2026 21 février – 1 mars Paris Expo Porte de Versailles Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T09:00:00+01:00 – 2026-02-21T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T09:00:00+01:00 – 2026-03-01T19:00:00+01:00

Le dimanche 1er mars, dans le cadre du Trophée international de l’Enseignement agricole, l’Agence Erasmus+ France / Education Formation remettra le Prix Erasmus+ à l’établissement lauréat de l’épreuve « ouverture internationale ».

Le Trophée international de l’Enseignement agricole

Le Trophée international de l’Enseignement agricole (TIEA) est organisé par le Concours général agricole, avec le soutien de la Direction générale de l’Enseignement et de la Recherche du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et en partenariat avec les éditions France Agricole.

Nelly Fesseau, directrice de l’Agence Erasmus+ France / Éducation Formation y remettra, dimanche 1er mars, le Prix Erasmus+. L’établissement primé recevra une récompense de 3 000 € pour organiser un voyage d’étude chez un partenaire européen ou visiter une institution européenne.

Les rendez-vous Erasmus+ sur le Salon International de l’Agriculture

L’agence Erasmus+ France / Education Formation sera également présente tout au long du salon et participera à des tables rondes, en collaboration avec Touteleurope.eu.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.salon-agriculture.com/fr-FR/infos-pratiques/billets?o=ADLG-ORGANIQUE_SITEWEB-ORGANIC&utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=sia-2026-conversion-seo-organic-fr&utm_content=cxpm&utm_term=visiteur »}]

Dans le cadre du Salon de l’Agriculture 2026 et du Trophée international de l’Enseignement agricole, le Prix Erasmus+ récompensera un établissement pour son « ouverture internationale ». Salon Agriculture