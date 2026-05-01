Poussignac

Salon de l’art de vivre

Salle des fêtes Poussignac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Stands bien être, atelier aquarelle, conférences, artisanat, tombola, animations, restauration

Danses indiennes, voyage sonore

Gagnez 2 compositions florales pour la fête des mères. .

Salle des fêtes Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 36 41 22

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English : Salon de l’art de vivre

L’événement Salon de l’art de vivre Poussignac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne