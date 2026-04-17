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Salon de l’autisme Complexe de Bétange Florange

Salon de l’autisme Complexe de Bétange Florange samedi 9 mai 2026.

Lieu : Complexe de Bétange

Adresse : 16 rue de l'étoile

Ville : 57190 Florange

Département : Moselle

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Florange

Salon de l’autisme

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Organisé par le Collectif Autisme 57 et Autisme, Droit et Entraide
Au programme conférences, stands d’intervenants professionnels, animations gratuites, restauration.Tout public
0  .

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 32 60  florange@mairie-florange.fr

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English :

Organized by Collectif Autisme 57 and Autisme, Droit et Entraide
On the program: conferences, professional speaker stands, free entertainment, catering.

L’événement Salon de l’autisme Florange a été mis à jour le 2026-04-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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