Salon de l’autisme Complexe de Bétange Florange

Florange

Salon de l’autisme

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 09:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Organisé par le Collectif Autisme 57 et Autisme, Droit et Entraide

Au programme conférences, stands d’intervenants professionnels, animations gratuites, restauration.Tout public

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Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 32 60 florange@mairie-florange.fr

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English :

Organized by Collectif Autisme 57 and Autisme, Droit et Entraide

On the program: conferences, professional speaker stands, free entertainment, catering.

L’événement Salon de l’autisme Florange a été mis à jour le 2026-04-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME