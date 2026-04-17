Salon de l’autisme Complexe de Bétange Florange
Salon de l’autisme Complexe de Bétange Florange samedi 9 mai 2026.
Florange
Salon de l’autisme
Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Organisé par le Collectif Autisme 57 et Autisme, Droit et Entraide
Au programme conférences, stands d’intervenants professionnels, animations gratuites, restauration.Tout public
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Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 32 60 florange@mairie-florange.fr
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English :
Organized by Collectif Autisme 57 and Autisme, Droit et Entraide
On the program: conferences, professional speaker stands, free entertainment, catering.
L’événement Salon de l’autisme Florange a été mis à jour le 2026-04-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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