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ANA GODEFROY LA PASSERELLE Florange

ANA GODEFROY LA PASSERELLE Florange

ANA GODEFROY LA PASSERELLE Florange samedi 6 février 2027.

Lieu : LA PASSERELLE

Adresse : 50 AV DE LORRAINE

Ville : 57190 Florange

Département : 57

Début : 2027-02-06

Fin : 2027-02-06

Heure de début : 20:00

ANA GODEFROY Début : 2027-02-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA PASSERELLE 50 AV DE LORRAINE 57190 Florange 57

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