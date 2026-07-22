LA JARRY À LA GUINGUETTE Complexe de Bétange Florange
vendredi 14 août 2026 · Complexe de Bétange · Florange
Informations pratiques
Florange
LA JARRY À LA GUINGUETTE
Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 22:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Pour cette dernière soirée de concert de l’été, retrouvez le groupe musical LA JARRY un groupe de rock français mené par les frères Benoît et David Pourtau !Tout public
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Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 57 36 03
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English :
For this final summer concert night, come see LA JARRY: a French rock band led by brothers Benoît and David Pourtau!
L’événement LA JARRY À LA GUINGUETTE Florange a été mis à jour le 2026-07-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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