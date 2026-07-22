LA JARRY À LA GUINGUETTE Complexe de Bétange Florange

Informations pratiques

Florange

LA JARRY À LA GUINGUETTE

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Pour cette dernière soirée de concert de l’été, retrouvez le groupe musical LA JARRY un groupe de rock français mené par les frères Benoît et David Pourtau !Tout public

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Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 57 36 03

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English :

For this final summer concert night, come see LA JARRY: a French rock band led by brothers Benoît and David Pourtau!

L’événement LA JARRY À LA GUINGUETTE Florange a été mis à jour le 2026-07-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME