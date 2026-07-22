Spectacle jeunesse Drôles d’Émotions Complexe de Bétange Florange

Informations pratiques

Florange

Spectacle jeunesse Drôles d’Émotions

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Au programme de ce rendez-vous Drôles d’Émotions. Un chanteur et une chanteuse embarquent les enfants dans un voyage musical plein d’humour, à travers des chansons connues de tous. Un spectacle participatif où les émotions prennent vie en musique, pour un moment ludique, tendre et rempli d’énergie.Enfants

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Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 57 36 03

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English :

On the program for this event: Dr%F4les d?%C9motions. A male and a female singer take the children on a musical journey full of humor, %E0 through songs everyone knows. An interactive show where emotions come to life through music, creating a playful, heartwarming, and energetic experience.

L’événement Spectacle jeunesse Drôles d’Émotions Florange a été mis à jour le 2026-07-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME