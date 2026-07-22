Spectacle jeunesse Drôles d’Émotions Complexe de Bétange Florange
mercredi 19 août 2026 · Complexe de Bétange · Florange
Informations pratiques
Florange
Spectacle jeunesse Drôles d’Émotions
Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Au programme de ce rendez-vous Drôles d’Émotions. Un chanteur et une chanteuse embarquent les enfants dans un voyage musical plein d’humour, à travers des chansons connues de tous. Un spectacle participatif où les émotions prennent vie en musique, pour un moment ludique, tendre et rempli d’énergie.Enfants
0 .
Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 57 36 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the program for this event: Dr%F4les d?%C9motions. A male and a female singer take the children on a musical journey full of humor, %E0 through songs everyone knows. An interactive show where emotions come to life through music, creating a playful, heartwarming, and energetic experience.
L’événement Spectacle jeunesse Drôles d’Émotions Florange a été mis à jour le 2026-07-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Florange (Moselle)
- Les rendez-vous du cirque Complexe de bétange Florange 1 août 2026
- LA JARRY À LA GUINGUETTE Complexe de Bétange Florange 14 août 2026
- Spectacle jeunesse Alexis l’aventurière Complexe de Bétange Florange 16 août 2026
- JULIEN LIEB LA PASSERELLE Florange 8 octobre 2026
- POETIC LOVER TOUR LA PASSERELLE Florange 13 novembre 2026