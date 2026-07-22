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Spectacle jeunesse Drôles d’Émotions Complexe de Bétange Florange

mercredi 19 août 2026 · Complexe de Bétange · Florange

Spectacle jeunesse Drôles d’Émotions Complexe de Bétange Florange

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Complexe de Bétange
Adresse
16 rue de l'étoile
Ville
57190 Florange
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Florange

Spectacle jeunesse Drôles d’Émotions

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Au programme de ce rendez-vous Drôles d’Émotions. Un chanteur et une chanteuse embarquent les enfants dans un voyage musical plein d’humour, à travers des chansons connues de tous. Un spectacle participatif où les émotions prennent vie en musique, pour un moment ludique, tendre et rempli d’énergie.Enfants
0  .

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 57 36 03 

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English :

On the program for this event: Dr%F4les d?%C9motions. A male and a female singer take the children on a musical journey full of humor, %E0 through songs everyone knows. An interactive show where emotions come to life through music, creating a playful, heartwarming, and energetic experience.

L’événement Spectacle jeunesse Drôles d’Émotions Florange a été mis à jour le 2026-07-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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