Informations pratiques

Florange

Les rendez-vous du cirque

Complexe de bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-29

Petits et grands pourront profiter d’un spectacle familial mêlant cirque, jonglerie, numéros d’équilibriste, gags et éclats de rire.

Les mascottes seront également de la fête pour le plus grand plaisir des enfants, tandis que la participation du public viendra rythmer cette représentation interactive et pleine de surprises.

Un moment festif et convivial à partager en famille durant l’été !Tout public

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Complexe de bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 32 60 florange@mairie-florange.fr

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English :

Young and old alike will enjoy a family-friendly show combining circus acts, juggling, balancing acts, comedy skits, and bursts of laughter.

Mascots will also be part of the fun, much to the children’s delight, while audience participation will add to the excitement of this interactive performance full of surprises.

A festive and friendly experience to share with the whole family this summer!

L’événement Les rendez-vous du cirque Florange a été mis à jour le 2026-07-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME