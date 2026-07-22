Spectacle jeunesse Verbrunschneck Complexe de Bétange Florange

Informations pratiques

Florange

Spectacle jeunesse Verbrunschneck

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Au programme de ce rendez-vous Verbrunschneck Un théâtre de rue participatif ! Rires et bonne humeur assurée ! Nous sommes à quelques minutes du début du spectacle. Le décor est monté, les costumes sont en place, la sono est branchée mais pas de comédiens en train de s’échauffer en coulisse ! Mais où est passée l’équipe ?? Heureusement le public est chaud, et grâce à lui, le spectacle aura bien lieu !Enfants

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Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 57 36 03

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English :

On the agenda for this event: Verbrunschneck? An interactive street theater performance! Laughter and good cheer guaranteed! We’re just a few minutes away from the start of the show. The set is up, the costumes are in place, the sound system is plugged in—but there are no actors warming up backstage! Where did the cast go?? Luckily, the audience is raring to go, and thanks to them, the show will definitely go on!

L’événement Spectacle jeunesse Verbrunschneck Florange a été mis à jour le 2026-07-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME