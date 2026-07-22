BONSOIR PARIS À LA GUINGUETTE Complexe de Bétange Florange
vendredi 7 août 2026 · Complexe de Bétange · Florange
Informations pratiques
Florange
BONSOIR PARIS À LA GUINGUETTE
Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Retrouvez le groupe musical Bonsoir Paris des chansons revisitées dans une ambiance lounge !Tout public
0 .
Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 57 36 03
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English :
Check out the band Bonsoir Paris: songs reimagined with a lounge vibe!
L’événement BONSOIR PARIS À LA GUINGUETTE Florange a été mis à jour le 2026-07-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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