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BONSOIR PARIS À LA GUINGUETTE Complexe de Bétange Florange

vendredi 7 août 2026 · Complexe de Bétange · Florange

BONSOIR PARIS À LA GUINGUETTE Complexe de Bétange Florange

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Complexe de Bétange
Adresse
16 rue de l'étoile
Ville
57190 Florange
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Florange

BONSOIR PARIS À LA GUINGUETTE

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Retrouvez le groupe musical Bonsoir Paris des chansons revisitées dans une ambiance lounge !Tout public
0  .

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 57 36 03 

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English :

Check out the band Bonsoir Paris: songs reimagined with a lounge vibe!

L’événement BONSOIR PARIS À LA GUINGUETTE Florange a été mis à jour le 2026-07-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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