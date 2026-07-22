Spectacle jeunesse Mon petit chaperon Complexe de Bétange Florange
mercredi 26 août 2026 · Complexe de Bétange · Florange
Informations pratiques
Florange
Spectacle jeunesse Mon petit chaperon
Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Au programme de ce rendez-vous Mon petit chaperon. Entrez au pays des merveilles, où Cendrillon croise les trois petits cochons, les princesses se rebellent et le grand méchant loup devient adorable. Une comédie douce et malicieuse qui revisite contes et comptines avec le Petit Chaperon rouge et bien d’autres personnages célèbres.Enfants
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Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 57 36 03
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English :
On the program for this event: *My Little Red Riding Hood*. Step into a wonderland where Cinderella meets the Three Little Pigs, princesses rebel, and the Big Bad Wolf becomes adorable. A sweet and mischievous comedy that reimagines fairy tales and nursery rhymes featuring Little Red Riding Hood and many other famous characters.
L’événement Spectacle jeunesse Mon petit chaperon Florange a été mis à jour le 2026-07-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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