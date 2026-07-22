Spectacle jeunesse Comment devenir un vrai pirate ? Complexe de Bétange Florange

Informations pratiques

Florange

Spectacle jeunesse Comment devenir un vrai pirate ?

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 15:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Au programme de ce rendez-vous Comment devenir un vrai pirate ? Léo, un garçon rêveur fasciné par les pirates, découvre un mystérieux livre intitulé Comment devenir un vrai pirate. En l’ouvrant chez lui, il est entraîné dans une incroyable aventure maritime, bien loin de sa vie de petit citadin qui n’a jamais vu la mer.Enfants

0 .

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 57 36 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the agenda for this episode: How to Become a Real Pirate? %AB L%E9o, a dreamy boy fascinated by pirates, discovers a mysterious book titled How to Become a Real Pirate. When he opens it at home, he is swept up in an incredible maritime adventure, far removed from his life as a city kid who has never seen the sea. %BB

L’événement Spectacle jeunesse Comment devenir un vrai pirate ? Florange a été mis à jour le 2026-07-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME