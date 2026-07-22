Le Théâtre de Guignol Complexe de Bétange Florange
mercredi 5 août 2026 · Complexe de Bétange · Florange
Informations pratiques
Florange
Le Théâtre de Guignol
Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Au programme de ce rendez-vous Le Théâtre de Guignol. Ce spectacle de marionnettes d’une durée de 50 minutes promet une expérience inoubliable, adaptée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Porté par un artiste talentueux, Guignol et ses Amis vont vous transporter dans un monde de rires, plein de jolies valeurs.Enfants
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Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 57 36 03
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English :
On the program for this event: Le Théâtre de Guignol. This 50-minute puppet show promises an unforgettable experience, suitable for both indoor and outdoor settings. Performed by a talented artist, Guignol and His Friends will transport you to a world of laughter, full of wonderful values.
L’événement Le Théâtre de Guignol Florange a été mis à jour le 2026-07-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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