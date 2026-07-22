Le Théâtre de Guignol Complexe de Bétange Florange

Informations pratiques

Florange

Le Théâtre de Guignol

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Au programme de ce rendez-vous Le Théâtre de Guignol. Ce spectacle de marionnettes d’une durée de 50 minutes promet une expérience inoubliable, adaptée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Porté par un artiste talentueux, Guignol et ses Amis vont vous transporter dans un monde de rires, plein de jolies valeurs.Enfants

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Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 57 36 03

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English :

On the program for this event: Le Théâtre de Guignol. This 50-minute puppet show promises an unforgettable experience, suitable for both indoor and outdoor settings. Performed by a talented artist, Guignol and His Friends will transport you to a world of laughter, full of wonderful values.

L’événement Le Théâtre de Guignol Florange a été mis à jour le 2026-07-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME