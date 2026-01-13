Salon de l’Environnement de l’EGPN 9e édition Nature Nocture Diderot Education, EGPN Aix-en-Provence

Salon de l’Environnement de l’EGPN 9e édition Nature Nocture

Le vendredi 6 et samedi 7 mars 2026 de 10h à 18h. Diderot Education, EGPN 350 avenue du Club Hippique Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-06 10:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

2026-03-06

Evénement annuel organisé par les étudiants de 3e année du Bachelor de l’EGPN. Cette 9e édition aura lieu les 6 et 7 mars 2026, et portera sur le thème Nature Nocturne Lumière sur la faune invisible .

Le Salon de l’Environnement de l’EGPN est organisé chaque année par les étudiants de 3e année du Bachelor Gestion et Valorisation Naturaliste, avec une nouvelle thématique choisie par les étudiants.



Cette année au programme des conférences, des ateliers, et des stands exposants d’associations, professionnels, et autres acteurs du monde de l’environnement. Pour cette nouvelle édition, découvrez la vie nocturne, la faune, la flore, et les menaces qui pèsent sur elles, et comment faire pour cohabiter avec elles. .

Diderot Education, EGPN 350 avenue du Club Hippique Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur salondelenvironnement-aix@egpn.fr

Annual event organized by 3rd-year Bachelor students at EGPN. This 9th edition will take place on March 6 and 7, 2026, and will focus on the theme Nature Nocturne Lumière sur la faune invisible .

