Salon de l’habitat et de l’éco-construction

91 Rue d’Amiens Breteuil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Salon de l’habitat et de l’éco-construction

Salon de l’habitat et de l’éco-construction avec au programme de nombreux exposants répondant à plusieurs secteurs de l’habitat (énergie isolation terrassement diagnostics immobiliers courtier assurance banque rénovation couverture ameublement agence immobilière aménagements extérieurs menuiserie électricité…)

Tombolé .

91 Rue d’Amiens Breteuil 60120 Oise Hauts-de-France +33 3 65 65 71 58 environnement@cc-oisepicarde.fr

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English :

Home and eco-building show

L’événement Salon de l’habitat et de l’éco-construction Breteuil a été mis à jour le 2026-03-20 par Communauté de Communes de l’Oise Picarde