Salon de l’habitat et de l’éco-construction Breteuil
Salon de l’habitat et de l’éco-construction Breteuil vendredi 29 mai 2026.
Salon de l’habitat et de l’éco-construction
91 Rue d’Amiens Breteuil Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Salon de l’habitat et de l’éco-construction
Salon de l’habitat et de l’éco-construction avec au programme de nombreux exposants répondant à plusieurs secteurs de l’habitat (énergie isolation terrassement diagnostics immobiliers courtier assurance banque rénovation couverture ameublement agence immobilière aménagements extérieurs menuiserie électricité…)
Tombolé .
91 Rue d’Amiens Breteuil 60120 Oise Hauts-de-France +33 3 65 65 71 58 environnement@cc-oisepicarde.fr
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English :
Home and eco-building show
L’événement Salon de l’habitat et de l’éco-construction Breteuil a été mis à jour le 2026-03-20 par Communauté de Communes de l’Oise Picarde