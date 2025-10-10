Salon de l’habitat et du développement durable La Barroise Bar-le-Duc

Salon de l’habitat et du développement durable

Bar-le-Duc Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

2026-02-14 2026-02-15

Le temps d’un week-end, La Barroise accueille la nouvelle édition du Salon de l’Habitat et du Développement Durable.

Plus de 45 exposants seront présents pour vous accompagner dans vos projets construction, rénovation, décoration, aménagement intérieur et extérieur, mais aussi solutions écologiques et innovations pour un habitat plus responsable.

Un rendez-vous incontournable pour rencontrer des professionnels, découvrir les tendances et trouver l’inspiration pour imaginer la maison de demain.

Entrée libre.Tout public

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 44 12 62 46 labarroise@meusegrandsud.fr

English :

Over the weekend, La Barroise hosts the latest edition of the Salon de l’Habitat et du Développement Durable.

Over 45 exhibitors will be on hand to help you with your projects: construction, renovation, decoration, interior and exterior fittings, as well as ecological solutions and innovations for more responsible living.

A must-attend event to meet professionals, discover trends and find inspiration for imagining the home of tomorrow.

Free admission.

German :

Ein Wochenende lang findet in La Barroise die neue Ausgabe der Messe für Wohnen und nachhaltige Entwicklung statt.

Mehr als 45 Aussteller werden anwesend sein, um Sie bei Ihren Projekten zu unterstützen: Bauen, Renovieren, Dekoration, Innen- und Außeneinrichtung, aber auch ökologische Lösungen und Innovationen für ein verantwortungsbewussteres Wohnen.

Ein Muss, um Fachleute zu treffen, Trends zu entdecken und sich inspirieren zu lassen, um sich das Haus von morgen vorzustellen.

Freier Eintritt.

Italiano :

Nel corso di un fine settimana, La Barroise ospiterà l’ultima edizione del Salon de l’Habitat et du Développement Durable.

Più di 45 espositori saranno a disposizione per aiutarvi a realizzare i vostri progetti: costruzioni, ristrutturazioni, decorazioni, allestimenti interni ed esterni, oltre a soluzioni ecologiche e innovazioni per una vita più responsabile.

È il luogo ideale per incontrare professionisti, scoprire le ultime tendenze e trovare l’ispirazione necessaria per progettare la casa di domani.

Ingresso libero.

Espanol :

Durante un fin de semana, La Barroise acogerá la última edición del Salón del Hábitat y el Desarrollo Sostenible.

Más de 45 expositores estarán a su disposición para ayudarle en sus proyectos: construcción, renovación, decoración, acondicionamiento interior y exterior, así como soluciones ecológicas e innovaciones para una vida más responsable.

Es el lugar perfecto para reunirse con profesionales, descubrir las últimas tendencias y encontrar la inspiración que necesita para diseñar el hogar del mañana.

Entrada gratuita.

