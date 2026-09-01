Salon de l’habitat Espace multifonctionnel Veymerange Thionville

Informations pratiques

Thionville

Salon de l’habitat

Espace multifonctionnel Veymerange 14 route du Buchel Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Le salon de l’Habitat de Thionville est un salon à taille humaine, agréable à visiter. Suivez le chemin proposé, vous pourrez alors rencontrer tous les exposants présents ! Vous profiterez de conditions spéciales salon, d’exposition et de démonstration, de réponses à vos questions et de devis précis. Le salon de l’Habitat de Thionville a été créé en 2006. Depuis, les professionnels du secteur sont fidèles, et viennent chaque année à la rencontre d’un public intéressé, et pourvu de projets concrets.Tout public

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Espace multifonctionnel Veymerange 14 route du Buchel Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 31 49 55 34 contact@a3lor.com

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English :

The Salon de l’Habitat de Thionville is a human-sized show, pleasant to visit. Follow the proposed path, you can then meet all the exhibitors present! You will benefit from special conditions, exhibition and demonstration, answers to your questions and precise estimates. The Salon de l’Habitat de Thionville was created in 2006. Since then, the professionals of the sector are faithful, and come each year to meet an interested public, and provided with concrete projects.

L’événement Salon de l’habitat Thionville a été mis à jour le 2026-08-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME