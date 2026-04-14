Salon de l’herbe et des fourrages 2026, Champ de foire, Poussay (88), Poussay

Salon de l’herbe et des fourrages 2026 20 et 21 mai Champ de foire, Poussay (88) Vosges

Payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T09:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T18:00:00+02:00

Le Salon de l’herbe et des fourrages est un salon annuel organisé alternativement au cœur des 3 grands bassins herbagers français. Il regroupe, à chaque édition, 30 000 professionnels des fourrages : éleveurs, prescripteurs, concessionnaires, ETA et CUMA.

Tout ce dont l’éleveur a besoin, de la graine à la valorisation dans la ration.

Avec son approche concrète et technique, de la graine à la ration, le salon est une plateforme unique de démonstrations et d’essais de matériels, mais aussi de semences, d’engrais et de produits phytosanitaires présentés sous forme de vitrines végétales, comme dans une véritable exploitation agricole.

30 hectares de démonstrations : des zones de démonstration pour découvrir le matériel dans des conditions réelles, similaires à celles d’une exploitation agricole.

150 marques exposantes : pour vous faire gagner du temps, seules les marques spécialisées dans l’herbe et les fourrages sont présentes.

La plus grande vitrine fourragère de France : plus de 600 microparcelles semées un an à l’avance pour vous permettre de choisir les bons mélanges et variétés fourragères.

EN SAVOIR PLUS :

Lien vers le site : Salon de l’herbe et des fourrages

Champ de foire, Poussay (88) 88 POUSSAY Poussay 88500 Vosges Grand Est [{« link »: « https://www.salonherbe.com/ »}]

La plus grande vitrine fourragère de France