Salon de peinture et sculpture SENEQU’ART GOUVILLE-sur-MER Gouville-sur-Mer

Gouville-sur-Mer

Salon de peinture et sculpture SENEQU’ART

GOUVILLE-sur-MER 35 Rue du Littoral Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-18 14:30:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Exposition de peinture, sculpture et art textile. .

GOUVILLE-sur-MER 35 Rue du Littoral Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 63 26 17 42 atelier.troisa@free.fr

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English : Salon de peinture et sculpture SENEQU’ART

L’événement Salon de peinture et sculpture SENEQU’ART Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par Coutances Tourisme