Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon de peinture et sculpture SENEQU’ART GOUVILLE-sur-MER Gouville-sur-Mer

Salon de peinture et sculpture SENEQU’ART GOUVILLE-sur-MER Gouville-sur-Mer

Salon de peinture et sculpture SENEQU’ART GOUVILLE-sur-MER Gouville-sur-Mer dimanche 18 octobre 2026.

Lieu : GOUVILLE-sur-MER

Adresse : 35 Rue du Littoral

Ville : 50560 Gouville-sur-Mer

Département : Manche

Début : dimanche 18 octobre 2026

Fin : dimanche 1 novembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Gouville-sur-Mer

Salon de peinture et sculpture SENEQU’ART

GOUVILLE-sur-MER 35 Rue du Littoral Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-18 14:30:00
fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Exposition de peinture, sculpture et art textile.   .

GOUVILLE-sur-MER 35 Rue du Littoral Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 63 26 17 42  atelier.troisa@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon de peinture et sculpture SENEQU’ART

L’événement Salon de peinture et sculpture SENEQU’ART Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Gouville-sur-Mer (Manche)