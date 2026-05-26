Salon de peinture et sculpture SENEQU’ART GOUVILLE-sur-MER Gouville-sur-Mer
Salon de peinture et sculpture SENEQU’ART GOUVILLE-sur-MER Gouville-sur-Mer dimanche 18 octobre 2026.
Gouville-sur-Mer
Salon de peinture et sculpture SENEQU’ART
GOUVILLE-sur-MER 35 Rue du Littoral Gouville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-18 14:30:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Exposition de peinture, sculpture et art textile. .
GOUVILLE-sur-MER 35 Rue du Littoral Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 63 26 17 42 atelier.troisa@free.fr
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English : Salon de peinture et sculpture SENEQU’ART
L’événement Salon de peinture et sculpture SENEQU’ART Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par Coutances Tourisme
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