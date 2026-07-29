AGENDA · Bellême
Salon des antiquaires et brocante Bellême
dimanche 2 août 2026 · Bellême
Informations pratiques
Bellême
Salon des antiquaires et brocante
Salle Philippe de Chennevières et place de l’Europe Bellême Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Salon des antiquaires et brocante.
Entrée payante. .
Salle Philippe de Chennevières et place de l’Europe Bellême 61130 Orne Normandie +33 6 42 68 11 28
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English : Salon des antiquaires et brocante
L’événement Salon des antiquaires et brocante Bellême a été mis à jour le 2026-07-22 par CdC des Collines du Perche Normand
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