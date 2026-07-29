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AGENDA · Bellême

Salon des antiquaires et brocante Bellême

dimanche 2 août 2026 · Bellême

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Salle Philippe de Chennevières et place de l’Europe
Ville
61130 Bellême
Département
Orne
Tarif

Bellême

Salon des antiquaires et brocante

Salle Philippe de Chennevières et place de l’Europe Bellême Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Salon des antiquaires et brocante.
Entrée payante.   .

Salle Philippe de Chennevières et place de l’Europe Bellême 61130 Orne Normandie +33 6 42 68 11 28 

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English : Salon des antiquaires et brocante

L’événement Salon des antiquaires et brocante Bellême a été mis à jour le 2026-07-22 par CdC des Collines du Perche Normand

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