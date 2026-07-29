Informations pratiques

Bellême

Salon des antiquaires et brocante

Salle Philippe de Chennevières et place de l’Europe Bellême Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Salon des antiquaires et brocante.

Entrée payante. .

Salle Philippe de Chennevières et place de l’Europe Bellême 61130 Orne Normandie +33 6 42 68 11 28

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English : Salon des antiquaires et brocante

L’événement Salon des antiquaires et brocante Bellême a été mis à jour le 2026-07-22 par CdC des Collines du Perche Normand