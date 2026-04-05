Braderie des commerçants/vide-grenier (le dimanche) Bellême
Braderie des commerçants/vide-grenier (le dimanche) Bellême samedi 8 août 2026.
Bellême
Braderie des commerçants/vide-grenier (le dimanche)
Centre-ville de Bellême Bellême Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Braderie des commerçants le 08 et 09 août
Vide-greniers dans les rues de la ville uniquement le dimanche 09 aout .
Centre-ville de Bellême Bellême 61130 Orne Normandie +33 7 43 51 63 30 videgrenier.belleme@gmail.com
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English : Braderie des commerçants/vide-grenier (le dimanche)
L’événement Braderie des commerçants/vide-grenier (le dimanche) Bellême a été mis à jour le 2026-04-05 par CdC des Collines du Perche Normand
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