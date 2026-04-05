Bellême

Braderie des commerçants/vide-grenier (le dimanche)

Centre-ville de Bellême Bellême Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Braderie des commerçants le 08 et 09 août

Vide-greniers dans les rues de la ville uniquement le dimanche 09 aout .

Centre-ville de Bellême Bellême 61130 Orne Normandie +33 7 43 51 63 30 videgrenier.belleme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie des commerçants/vide-grenier (le dimanche)

L’événement Braderie des commerçants/vide-grenier (le dimanche) Bellême a été mis à jour le 2026-04-05 par CdC des Collines du Perche Normand