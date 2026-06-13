SALON DES ANTIQUAIRES Les Angles dimanche 16 août 2026.

Les Angles

SALON DES ANTIQUAIRES

Avenue de Mont Louis Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:30:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Venez chiner l’objet de vos rêves auprès d’antiquaires professionnels.

Place Paul Samson…

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Avenue de Mont Louis Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

Come hunt for the item of your dreams among professional antique dealers.

Place Paul Samson…

L’événement SALON DES ANTIQUAIRES Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION