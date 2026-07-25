Informations pratiques

Savigny-sur-Braye

Salon des artisans d’art à Savigny-sur-Braye

3 hameau de Fretay Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Pendant deux jours, venez découvrir un événement riche en découvertes et en animations ! Les 41 artisans d’art invités seront présents pour partager leur savoir-faire à travers des démonstrations en direct.

Salon des artisans d’art au château de Fretay à Savigny-sur-Braye. Cette édition accueillera également les Compagnons du Devoir en tant qu’invités d’honneur. Le public pourra flâner dans le carré des brocanteurs installé au cœur du potager, visiter le potager extraordinaire, assister à des conférences et profiter d’un moment convivial au salon de thé. De nombreuses animations rythmeront le week-end jeux pour les enfants, jeu concours, déambulations en costumes napoléoniens, animations diverses et bien d’autres surprises. Le samedi soir, un dîner aux chandelles accompagné d’un concert sera proposé sur réservation (salondefreray@orange.fr). Une restauration sera également disponible le samedi et le dimanche midi. .

3 hameau de Fretay Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire salondefretay@orange.fr

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English :

The meeting of art in Vendôme! An event combining arts and crafts, nature, music and conviviality.

L’événement Salon des artisans d’art à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye a été mis à jour le 2026-07-25 par OT de Vendome Territoires Vendomois