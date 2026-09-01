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AGENDA · Saint-Sauvant

Salon des Arts Françoise Séris Salle de la tour Saint-Sauvant

mercredi 16 septembre 2026 · Salle de la tour · Saint-Sauvant

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Salle de la tour
Adresse
Place du marché
Ville
17610 Saint-Sauvant
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Sauvant

Salon des Arts Françoise Séris

Salle de la tour Place du marché Saint-Sauvant Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Le 53e salon des Arts de Saint-Sauvant est cette année sous le signe de l’UTOPIE. Onze artistes y présentent leur vision respective.
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Salle de la tour Place du marché Saint-Sauvant 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 29 09 31  salondesarts17@gmail.com

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English :

This year, the 53rd Saint-Sauvant Arts Fair is themed around UTOPIA. Eleven artists are presenting their respective visions at the fair.

L’événement Salon des Arts Françoise Séris Saint-Sauvant a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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