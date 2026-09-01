Salon des Arts Françoise Séris Salle de la tour Saint-Sauvant
mercredi 16 septembre 2026 · Salle de la tour · Saint-Sauvant
Informations pratiques
Saint-Sauvant
Salon des Arts Françoise Séris
Salle de la tour Place du marché Saint-Sauvant Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Le 53e salon des Arts de Saint-Sauvant est cette année sous le signe de l’UTOPIE. Onze artistes y présentent leur vision respective.
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Salle de la tour Place du marché Saint-Sauvant 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 29 09 31 salondesarts17@gmail.com
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English :
This year, the 53rd Saint-Sauvant Arts Fair is themed around UTOPIA. Eleven artists are presenting their respective visions at the fair.
L’événement Salon des Arts Françoise Séris Saint-Sauvant a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge