Salon des collectionneurs Salle des Fêtes Balledent

Balledent

Salon des collectionneurs

Salle des Fêtes Le bourg Balledent Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le salon des collectionneurs accueillera comme tous les ans de nouveaux intervenants qui présenteront des trésors du petit patrimoine tous plus magnifiques les uns que les autres. Si la canicule s’invite au rendez-vous, la salle est climatisée et une petite buvette permettra de se rafraîchir et de se restaurer. .

Salle des Fêtes Le bourg Balledent 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 11 51

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English : Salon des collectionneurs

L’événement Salon des collectionneurs Balledent a été mis à jour le 2026-06-16 par Terres de Limousin