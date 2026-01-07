Salon des Créateurs Esvres
Salon des Créateurs Esvres samedi 13 juin 2026.
Esvres
Salon des Créateurs
Place Auguste Noyant Esvres Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Prenez date ! La ville d’Esvres vous donne rendez-vous au salon des créateurs le 13 juin 2026 de 10h à 18h à la salle des fêtes Pierre-Louis Le Gall.
Venez à la rencontre d’exposants créateurs passionnés
– Textiles
– Bijoux
– Accessoires
-Objets en bois
– Illustrations…
Prenez date ! La ville d’Esvres vous donne rendez-vous au salon des créateurs le 13 juin 2026 de 10h à 18h à la salle des fêtes Pierre-Louis Le Gall.
Venez à la rencontre d’exposants créateurs passionnés
– Textiles
– Bijoux
– Accessoires
-Objets en bois
– Illustrations… .
Place Auguste Noyant Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 35 36 communication@esvres.fr
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English :
Save the date! The town of Esvres invites you to the Salon des Créateurs on June 13, 2026 from 10am to 6pm at the Salle des Fêtes Pierre-Louis Le Gall.
Come and meet our passionate exhibitors:
– Textiles
– Jewelry
– Accessories
-Wooden objects
– Illustrations…
L’événement Salon des Créateurs Esvres a été mis à jour le 2026-05-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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