Esvres

Salon des Créateurs

Place Auguste Noyant Esvres Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Prenez date ! La ville d’Esvres vous donne rendez-vous au salon des créateurs le 13 juin 2026 de 10h à 18h à la salle des fêtes Pierre-Louis Le Gall.

Venez à la rencontre d’exposants créateurs passionnés

– Textiles

– Bijoux

– Accessoires

-Objets en bois

– Illustrations…

Prenez date ! La ville d’Esvres vous donne rendez-vous au salon des créateurs le 13 juin 2026 de 10h à 18h à la salle des fêtes Pierre-Louis Le Gall.

Venez à la rencontre d’exposants créateurs passionnés

– Textiles

– Bijoux

– Accessoires

-Objets en bois

– Illustrations… .

Place Auguste Noyant Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 35 36 communication@esvres.fr

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English :

Save the date! The town of Esvres invites you to the Salon des Créateurs on June 13, 2026 from 10am to 6pm at the Salle des Fêtes Pierre-Louis Le Gall.

Come and meet our passionate exhibitors:

– Textiles

– Jewelry

– Accessories

-Wooden objects

– Illustrations…

L’événement Salon des Créateurs Esvres a été mis à jour le 2026-05-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme