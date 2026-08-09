Informations pratiques

Chartres

Salon des loisirs créatifs de Chartres 2026

D32 Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Univers Créatifs organise un nouveau rendez-vous du 16 au 18 octobre pour les passionnés d’activités manuelles . Une nouvelle date qui permettra de préparer de superbes créations pour Noël.

Profitez de ces 3 jours pour découvrir les tendances du moment, les techniques à la mode (ou revenues au goût du jour !) ou passer un moment intergénérationnel. De nombreux professionnels issus de différents horizons créatifs viendront partager leur savoir-faire et leurs produits, dans la bonne humeur mercerie, scrapbooking, bijoux, tissus, broderie, loisirs créatifs… Les visiteurs trouveront sur place les matériaux et outils nécessaires pour se lancer dans de nouveaux projets. .

D32 Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Univers Cr%E9atifs is hosting another event from October 16 to 18 for craft enthusiasts. This new event will give participants the chance to create beautiful crafts for Christmas.

L’événement Salon des loisirs créatifs de Chartres 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-08-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES