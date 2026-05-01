Châteaubourg

Salon des Métiers d’Art et de l’Artisanat

Lieu-dit La Bretonnière Châteaubourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Pour son ouverture de saison, Thélème se met au diapason des artisans du territoire. Une journée entière de démonstrations et de découvertes en pleine nature. Entrée gratuite. Ventes artisanales sur place.

Avec

Artemisia restauration Restauration œuvres d’art, peintures, Mathilde Papillon

Valse de l’encre Art calligraphie, Julie Primrose

Douceur & simplicité Tissage, filage de laine, kits créatifs en bois, Christine Hoareau

Azza Loisirs créatifs, scrapbooking, carterie, France-Hélène Fesselier

Atelier Mi Céramique, bijoux, Miyuki Abe & Stéphane Lièvre

Atelier du feu secret Joaillerie, Claire Badier & Achille Josse

Libre inspi’ Café céramique, peinture sur céramique, pauline le meur

Atelier Tori Menuiserie, ébénisterie, Gaël Labousse

Artcocofolies Art sur papier & carton, Corinne Rollet

MB création Customisation & restauration mobilier, Mélanie Baugé.

Azalane Producteur de lait d’ânesse bio et vente de produits, Morgane Leblanc

Finnceramik Potière, Tiina Ferriere

Nathalie Jeanne Artisane d’art et marqueterie de paille

Mireille Fietta Artisane Maroquinerie

Gabrielle Lima Artisane d’art textile

Bar ouvert toute la journée. Assiettes gourmandes préparées avec les produits de la ferme Thélème pour le déjeuner et le dîner avant le concert de Gabriel Saglio. .

Lieu-dit La Bretonnière Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 90 32 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon des Métiers d’Art et de l’Artisanat Châteaubourg a été mis à jour le 2026-04-14 par OT VITRE