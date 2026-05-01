Salon des Métiers d’Art et de l’Artisanat Châteaubourg
Salon des Métiers d’Art et de l’Artisanat Châteaubourg samedi 9 mai 2026.
Châteaubourg
Salon des Métiers d’Art et de l’Artisanat
Lieu-dit La Bretonnière Châteaubourg Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Pour son ouverture de saison, Thélème se met au diapason des artisans du territoire. Une journée entière de démonstrations et de découvertes en pleine nature. Entrée gratuite. Ventes artisanales sur place.
Avec
Artemisia restauration Restauration œuvres d’art, peintures, Mathilde Papillon
Valse de l’encre Art calligraphie, Julie Primrose
Douceur & simplicité Tissage, filage de laine, kits créatifs en bois, Christine Hoareau
Azza Loisirs créatifs, scrapbooking, carterie, France-Hélène Fesselier
Atelier Mi Céramique, bijoux, Miyuki Abe & Stéphane Lièvre
Atelier du feu secret Joaillerie, Claire Badier & Achille Josse
Libre inspi’ Café céramique, peinture sur céramique, pauline le meur
Atelier Tori Menuiserie, ébénisterie, Gaël Labousse
Artcocofolies Art sur papier & carton, Corinne Rollet
MB création Customisation & restauration mobilier, Mélanie Baugé.
Azalane Producteur de lait d’ânesse bio et vente de produits, Morgane Leblanc
Finnceramik Potière, Tiina Ferriere
Nathalie Jeanne Artisane d’art et marqueterie de paille
Mireille Fietta Artisane Maroquinerie
Gabrielle Lima Artisane d’art textile
Bar ouvert toute la journée. Assiettes gourmandes préparées avec les produits de la ferme Thélème pour le déjeuner et le dîner avant le concert de Gabriel Saglio. .
Lieu-dit La Bretonnière Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 90 32 52
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English :
L’événement Salon des Métiers d’Art et de l’Artisanat Châteaubourg a été mis à jour le 2026-04-14 par OT VITRE
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