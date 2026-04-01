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Salon des Métiers d’Art Espace Culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves

Salon des Métiers d’Art Espace Culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves samedi 11 avril 2026.

Lieu : Espace Culturel An Dour Meur

Adresse : 6 passage Yvonne Le Fustec

Ville : 22310 Plestin-les-Grèves

Département : Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-11T14:00:00

Fin : 2026-04-11T18:00:00

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Plestin-les-Grèves

Salon des Métiers d’Art

Espace Culturel An Dour Meur 6 passage Yvonne Le Fustec Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12

Salon regroupant une trentaine d’artisans d’art   .

Espace Culturel An Dour Meur 6 passage Yvonne Le Fustec Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 06 28 

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English :

L’événement Salon des Métiers d’Art Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-04-02 par SITARMOR

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