Salon des Métiers d’Art Espace Culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves

Plestin-les-Grèves

Salon des Métiers d’Art

Espace Culturel An Dour Meur 6 passage Yvonne Le Fustec Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Salon regroupant une trentaine d’artisans d’art .

Espace Culturel An Dour Meur 6 passage Yvonne Le Fustec Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 06 28

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English :

L’événement Salon des Métiers d’Art Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-04-02 par SITARMOR