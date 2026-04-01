Salon des Métiers d’Art Espace Culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves
Salon des Métiers d’Art Espace Culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves samedi 11 avril 2026.
Plestin-les-Grèves
Salon des Métiers d’Art
Espace Culturel An Dour Meur 6 passage Yvonne Le Fustec Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Salon regroupant une trentaine d’artisans d’art .
Espace Culturel An Dour Meur 6 passage Yvonne Le Fustec Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 06 28
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L’événement Salon des Métiers d’Art Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-04-02 par SITARMOR
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