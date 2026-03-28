Salon des Seniors Jardin Amable Chanot Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Salon des Seniors

Du vendredi 20 au samedi 21 novembre 2026 de 10h à 18h.

Entrée libre de 10h à 18h. Jardin Amable Chanot Allées Ray-Grassi Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 10:00:00

fin : 2026-11-21 18:00:00

Date(s) :

2026-11-20

Les visiteurs pourront découvrir les produits et services adaptés à leurs besoins et se divertir dans une ambiance conviviale avec de nombreuses animations !

Parce que nos seniors ont besoin d’un salon spécialement dédié pour eux afin qu’ils puissent trouver tout ce qu’ils cherchent et recherchent dans un seul et même lieu, j’ai le plaisir de vous communiquer les dates de la 8ème édition du Salon Sud Seniors à Marseille organisé en partenariat avec la ville.



Ce salon se déroulera au Parc Chanot de Marseille les vendredi 20 et samedi 21 Octobre 2026 de 10h à 18h.



Des animations, des ateliers pratiques, des exposants dans les domaines suivants services à la personne, autonomie, loisirs, détente et voyages, santé, beauté et bien-être, confort et rénovation de l’habitat, droits et patrimoine, maisons de retraite, immobilier …

Les visiteurs pourront découvrir les produits et services adaptés à leurs besoins et se divertir dans une ambiance conviviale avec de nombreuses animations ! .

Jardin Amable Chanot Allées Ray-Grassi Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 82 72 09 contact@le-salon-des-seniors.fr

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English :

Visitors will be able to discover products and services adapted to their needs, and enjoy themselves in a convivial atmosphere with a wide range of entertainment!

L’événement Salon des Seniors Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-30 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille