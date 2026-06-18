Voix Publiques Louisa Babari [mac] musée d’art contemporain / Centre de la Vieille Charité / Musée Cantini / CIPM Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Voix Publiques Louisa Babari

Du 19/09/2026 au 03/01/2027 sauf les 1er janvier, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Du mardi au dimanche de 9h à 18h.



Fermeture hebdomadaire le lundi, sauf les lundis de Pâques et de Pentecôte. [mac] musée d’art contemporain / Centre de la Vieille Charité / Musée Cantini / CIPM 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2026-09-19

Une création sonore à retrouver au [mac] musée d’art contemporain / Centre de la Vieille Charité / Musée Cantini / CIPM.

Voix Publiques est une installation sonore destinée à l’espace public. L’installation est constituée d’enregistrements de textes poétiques interprétés par des artistes du continent africain et de la diaspora. Pièce sonore composée de voix, Voix Publiques est un programme qui rend compte de la diversité des écritures et des interprétations poétiques. Il vise le décloisonnement de la perception des textes et la valorisation des interprétations. Voix Publiques privilégie la participation d’auteurs de différentes générations issus du continent africain. Les interprètes sont poètes, artistes lyriques ou issus du spoken word, artistes plasticiens, auteurs-compositeurs, comédiens ou simplement amateurs et lecteurs de poésie. Conçue pour être déployée en extérieur rue, place, espaces verts Voix Publiques renoue avec une tradition de diffusion poétique populaire, au cœur de la ville et des quartiers, afin de faire entendre au public la littérature poétique dans ses formes diverses et dans différentes langues. Auteurs et interprètes joignent leurs voix et leurs souffles et participent à un programme dans lequel le continent africain regarde et dit le monde.



Voix Publiques est une œuvre et un programme conçus avec une dimension collaborative. L’œuvre et le programme de diffusion poétique sont voués à s’enrichir des contributions artistiques qui se constituent lors de sa mise en place et de sa présentation dans les différents lieux concernés. Dans sa volonté d’envisager et de promouvoir les productions poétiques locales, Voix Publique s intègre deux dimensions l’œuvre et le programme constituent à la fois une archive et une mémoire vivante de la production littéraire poétique, qu’elle soit texte ou voix. Pour la Saison Méditerranée 2026, Voix Publiques s’intéresse à la production poétique des pays africains de la Méditerranée, avec un focus sur la création poétique algérienne.



Auteur·e·s envisagé·e·s (liste non exhaustive)

Lamis Saidi, Ramzy Naili, Abderazzak Boukeba, Kateb Yacine, Tahar Djaout, Habiba Djahnine, Samira Negrouche, Anna Greki et Souad Labbize, Salah Badis



Partenariats

rhizome, Alger

CIPM, Marseille



[mac] musée d’art contemporain / Centre de la Vieille Charité / Musée Cantini / CIPM





Création sonore labellisée Saison Méditerranée Institut français

Du 19 septembre 2026 à janvier 2027





► Afin d’être certain(e) de pouvoir bénéficier de la visite complète de toutes nos salles d’exposition, nous vous invitons à contacter le Musée avant votre visite.



► Afin de favoriser l’accès à la culture pour toutes et tous, la Ville de Marseille rend gratuit l’accès aux expositions temporaires le premier jour de leur ouverture ainsi que chaque premier dimanche du mois.



► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site musees.marseille.fr .

[mac] musée d’art contemporain / Centre de la Vieille Charité / Musée Cantini / CIPM 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A sound installation on display at the [mac] Museum of Contemporary Art / Centre de la Vieille Charité / Cantini Museum / CIPM.

L’événement Voix Publiques Louisa Babari Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-18 par Ville de Marseille