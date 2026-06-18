Ciné Plein Air Gatsby le magnifique Parc Borely Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Ciné Plein Air Gatsby le magnifique

Vendredi 7 août 2026 à partir de 21h15. Parc Borely Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode 132 avenue Clot Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:15:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Le 7e art étend sa toile pour l’Été Marseillais, des projections pour tous dans les 4 coins de la ville.

En famille ou entre amis, les Marseillaises et les Marseillais pourront profiter tout l’été de séances de cinéma en plein air.



Le 7 août à 21h15 au parc Borely, Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode



GATSBY LE MAGNIFIQUE

De Baz Luhrmann

Australie, USA 2013 2h22 VOSTFR



Printemps 1922. L’époque est propice au relâchement des mœurs, à l’essor du jazz et à l’enrichissement des contrebandiers d’alcool… Apprenti écrivain, Nick Carraway quitte la région

du Middle-West pour s’installer à New York. Voulant sa part du rêve américain, il vit désormais entouré d’un mystérieux millionnaire, Jay Gatsby, qui s’étourdit en fêtes mondaines, et de sa cousine Daisy et de son mari volage, Tom Buchanan, issu de sang noble. C’est ainsi que Nick se retrouve au cœur du monde fascinant des milliardaires, de leurs illusions, de leurs amours et de leurs mensonges. Témoin privilégié de son temps, il se met à écrire une histoire où se mêlent des amours impossibles, des rêves d’absolu et des tragédies ravageuses et, chemin faisant, nous tend un miroir où se reflètent notre époque moderne et ses combats.



Avec le Musée des Arts décoratifs de la faïence et de la mode

En lien avec l’exposition Art nouveau Art déco. Marseille au cœur des styles .



► Infos pratiques



Le musée sera exceptionnellement ouvert jusqu’à 20h.

Accès aux toilettes.

Pique-niques autorisés. Pas de restauration sur place.

Sièges personnels autorisés.

Accès réglementé sont strictement interdits lors des projections, tous les objets pointus, tranchants ou contondants, bouteilles en verre, armes et munitions toutes catégories, sacs et valises de contenance de +2,5 L, substances explosives, inflammables, volatiles, animaux sauf chiens-guides accompagnant les visiteurs en situation de handicap, trottinette, vélo.

Pas de vestiaire.



Se rendre à la séance

Métro M2 arrêt Rond Point du Prado, puis Bus 44 arrêt

Clot Bey Paul (entrée côté Cour d’Honneur)

Bus 19 / 83 arrêt Parc Borély

LeVélo station Clot Bey Leau

Parking payant de l’hippodrome Borély à proximité Avenue Pierre Mendès France, 8e

Attention le parking Q-Park Clot Bey est ouvert uniquement de 6h30 à 21h





Toutes les séances sont accessibles sans réservation dans la limite des places disponibles. .

Parc Borely Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode 132 avenue Clot Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The 7th Art is spreading its wings for the Marseille Festival, with screenings for everyone throughout the city.

L’événement Ciné Plein Air Gatsby le magnifique Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-18 par Ville de Marseille