Ciné Plein Air L’amour c’est surcôté Stade nautique Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Ciné Plein Air L’amour c’est surcôté

Dimanche 9 août 2026 à partir de 21h15. Stade nautique Florence Arthaud 6 avenue Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:15:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le 7ème art étend sa toile pour l’Été Marseillais, des projections pour tous dans les 4 coins de la ville.

En famille ou entre amis, les Marseillaises et les Marseillais pourront profiter tout l’été de séances de cinéma en plein air.



Le 9 août au stade nautique Florence Arthaud



L’AMOUR C’EST SURCÔTÉ

De Mourad Winter

France 2024 1h38 VOF



Diagnostiqué “nul avec les meufs” depuis son plus jeune âge, Anis mène une existence charnelle placée sous le signe du calme plat. Trois ans jour pour jour après la perte d’Isma, son meilleur ami et mentor, il prend son courage à deux mains et se décide enfin à sortir faire de nouvelles rencontres. Sauf qu’en abordant Madeleine, Anis ignore que débute une grande aventure. Un truc inattendu. Un truc qui s’appelle “l’amour”.





• Une séance inclusive permettant aux personnes en situation de handicap sensoriel de profiter du film dans des conditions optimales.



► Infos pratiques

Espace dédié aux fauteuils roulants.

Toilettes sur place.

Espace non-fumeur.

Chiens interdits même tenu en laisse sauf chiens-guides.

Pique-niques autorisés



Se rendre à la séance

Bus 83 arrêt Marina Olympique

LeVélo station Base Nautique Roucas Blanc

Parking payant à proximité.



Toutes les séances sont accessibles sans réservation dans la limite des places disponibles. .

Stade nautique Florence Arthaud 6 avenue Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The 7th Art is spreading its wings for the Marseille Festival, with screenings for everyone throughout the city.

L’événement Ciné Plein Air L’amour c’est surcôté Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille