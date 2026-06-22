Escape game Changements climatiques dans les calanques Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement
Escape game Changements climatiques dans les calanques Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement vendredi 7 août 2026.
Marseille 8e Arrondissement
Escape game Changements climatiques dans les calanques
Vendredi 7 août 2026.
4 créneaux
10h00 / 11h30 / 14h00 / 15h30
Sur inscription, voir planning de réservation. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Venez participer à un escape game pour mieux comprendre les enjeux des changements climatiques sur notre territoire.Enfants
Les participants se retrouvent plongés dans un voyage dans le temps, à travers la science, et le Parc National des Calanques avec pour mission de découvrir les enjeux des changements climatiques.
Durée 1h30 environ
Tout public à partir 10 ans
Prolongez votre soirée Les Vendredis au Stade Nautique
À l’issue de votre activité, invitez famille et amis à prolonger l’expérience lors des Vendredis au Stade Nautique ! Ce rendez-vous convivial devient incontournable durant l’Été Marseillais. Le stade nautique Florence Arthaud vous ouvre ses portes de 16h30 à 22h 0.
Au programme
Activités pour tous sur terre comme à flot ;
Ambiance musicale et festive ;
Food trucks (sucrés et salés) pour le goûter, l’apéro ou un encas à partager en bord de mer, jusqu’au dernier rayon de soleil.
INFORMATIONS PRATIQUES
► Lieu de rendez-vous
Stade nautique Florence Arthaud
6 promenade Georges Pompidou 13008 Marseille
Parking le plus proche Parking QPARK P1 Palm Beach Forfait journée à 5,20 €
Transport en commun Bus 19 et/ou 83 Arrêt Stade Nautique
Mobilité douce Station Le Vélo disponible devant le stade, ainsi que des arceaux à vélos à disposition.
► Inscriptions
Les inscriptions pour chaque créneau ouvrent à J-7, soit 1 semaine avant.
Voir calendrier de réservation
► Le jour de votre activité
Heure de rendez-vous Nous vous donnons rendez-vous 15 minutes avant le début de votre séance à l’accueil du stade nautique (Bâtiment 3 Accueil ÉTÉ MARSEILLAIS / BIODIVERSITE )
Le Stade Nautique Florence Arthaud dispose d’infrastructures accessibles et adaptées à l’accueil de personnes en situation de handicap. Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner sur l’accessibilité des différentes activités proposées et prendre compte vos besoins spécifiques afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. .
Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 79 80 sensibilisation-mer@marseille.fr
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English :
Come join us for an escape game to gain a better understanding of the challenges posed by climate change in our region.
L’événement Escape game Changements climatiques dans les calanques Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-22 par Ville de Marseille
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