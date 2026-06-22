Escape game Changements climatiques dans les calanques  Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Escape game Changements climatiques dans les calanques

Vendredi 7 août 2026.

4 créneaux

10h00 / 11h30 / 14h00 / 15h30

Sur inscription, voir planning de réservation. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Venez participer à un escape game pour mieux comprendre les enjeux des changements climatiques sur notre territoire.Enfants

Les participants se retrouvent plongés dans un voyage dans le temps, à travers la science, et le Parc National des Calanques avec pour mission de découvrir les enjeux des changements climatiques.



Durée 1h30 environ

Tout public à partir 10 ans



Prolongez votre soirée Les Vendredis au Stade Nautique



À l’issue de votre activité, invitez famille et amis à prolonger l’expérience lors des Vendredis au Stade Nautique ! Ce rendez-vous convivial devient incontournable durant l’Été Marseillais. Le stade nautique Florence Arthaud vous ouvre ses portes de 16h30 à 22h 0.



Au programme



Activités pour tous sur terre comme à flot ;

Ambiance musicale et festive ;

Food trucks (sucrés et salés) pour le goûter, l’apéro ou un encas à partager en bord de mer, jusqu’au dernier rayon de soleil.





INFORMATIONS PRATIQUES



► Lieu de rendez-vous



Stade nautique Florence Arthaud

6 promenade Georges Pompidou 13008 Marseille

Parking le plus proche Parking QPARK P1 Palm Beach Forfait journée à 5,20 €

Transport en commun Bus 19 et/ou 83 Arrêt Stade Nautique

Mobilité douce Station Le Vélo disponible devant le stade, ainsi que des arceaux à vélos à disposition.



► Inscriptions



Les inscriptions pour chaque créneau ouvrent à J-7, soit 1 semaine avant.

Voir calendrier de réservation



► Le jour de votre activité

Heure de rendez-vous Nous vous donnons rendez-vous 15 minutes avant le début de votre séance à l’accueil du stade nautique (Bâtiment 3 Accueil ÉTÉ MARSEILLAIS / BIODIVERSITE )



Le Stade Nautique Florence Arthaud dispose d’infrastructures accessibles et adaptées à l’accueil de personnes en situation de handicap. Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner sur l’accessibilité des différentes activités proposées et prendre compte vos besoins spécifiques afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. .

Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 79 80 sensibilisation-mer@marseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us for an escape game to gain a better understanding of the challenges posed by climate change in our region.

L’événement Escape game Changements climatiques dans les calanques Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-22 par Ville de Marseille