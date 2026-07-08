UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marseille 8e Arrondissement

Visite commentée autour des collections L’art de la table Château Borély Marseille 8e Arrondissement

samedi 8 août 2026 · Château Borély · Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Château Borély
Adresse
132 Avenue Clot-Bey
Ville
13008 Marseille 8e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marseille 8e Arrondissement

Visite commentée autour des collections L’art de la table

Samedi 8 août 2026 de 10h à 11h.

Samedi 26 septembre 2026 de 10h à 11h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 11:00:00

Date(s) :
2026-08-08 2026-09-26

Visites thématiques au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
Découverte de l’art de la table à la française, à travers notamment les faïences de Marseille et de Moustiers.

• Tout public, à partir de 12 ans
• Durée 1h
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles   .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Themed tours at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

L’événement Visite commentée autour des collections L’art de la table Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-29 par Ville de Marseille

À voir aussi à Marseille 8e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)