Visite commentée autour des collections L’art de la table Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Visite commentée autour des collections L’art de la table

Samedi 8 août 2026 de 10h à 11h.

Samedi 26 septembre 2026 de 10h à 11h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 11:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-09-26

Visites thématiques au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Découverte de l’art de la table à la française, à travers notamment les faïences de Marseille et de Moustiers.



• Tout public, à partir de 12 ans

• Durée 1h

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Themed tours at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

L’événement Visite commentée autour des collections L’art de la table Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-29 par Ville de Marseille