Les vendredis du stade nautique Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Les vendredis du stade nautique

Vendredi 31 juillet 2026 de 16h30 à 22h. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 16:30:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Les vendredis soir, le stade nautique Florence Arthaud devient votre spot idéal !

Activités nautiques, ateliers sportifs, animations musicales et food-trucks au bord de mer.



L’emblématique stade nautique Florence Arthaud vous ouvre ses portes tous les vendredis de 16h30 à 22 h pour des moments festifs à l’occasion de l’Été Marseillais.



Que vous ayez l’âme chill ou envie de bouger, il y en aura pour tous les goûts !



Au programme



► Vendredi 31 juillet



17h 18h Stand animation pédagogique Planète Mer



17h -19h Yoga acrobatique

Sur inscription https://mairie-marseille6-8.fr/form/acroyoga-vendredi-31-juillet



17h -18h30 Foot free style trick me

2 freestylers, show en musique, atelier participatif échanges et défis



19h-21h Char Solaire Savon Noire

Le Chari’eau Char sonore solaire avec spectacle de danse





► Activités communes à tous les vendredis :



– Activités pédagogiques sur le biodiversité



16h00 à 17h30 Atelier Pieds dans l’eau à la découverte de la biodiversité

Inscriptions en ligne sur etemarseillais.fr



– Activités nautiques



De 17h à 20h différents créneaux disponibles



Initiation/Découverte du paddle

Initiation à la Voile en équipage

Initiation/Découverte du kayak



Inscriptions en ligne sur etemarseillais.fr ou sur place (dans la limite des places disponibles)



► Activités proposées par les partenaires et associations résidentes du stade nautique

Avi Sourire, Massilia Neda, Mixivoile, Refaire Surface, Dunes, Grand Bleu, l’UCPA.





Accessibilité

Le Stade Nautique Florence Arthaud dispose d’infrastructures accessibles et adaptées à l’accueil de personnes en situation de handicap. Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner sur l’accessibilité des différentes activités proposées et prendre en compte vos besoins spécifiques afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.

Contactez : accueil-snfa@marseille.fr



Restrictions

Il est interdit de fumer dans l’enceinte du stade.

Chiens interdits même tenu en laisse à l’exception des chiens-guides.

Contrôles de sécurité en place pour l’accès au site .

Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Friday nights, the Florence Arthaud Water Sports Center is the perfect spot for you!

L’événement Les vendredis du stade nautique Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-09 par Ville de Marseille