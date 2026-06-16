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Soirée éclipse solaire Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement

Soirée éclipse solaire Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement mercredi 12 août 2026.

Lieu : Stade nautique municipal Florence Arthaud

Adresse : 6 Promenade Georges Pompidou

Ville : 13008 Marseille 8e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Marseille 8e Arrondissement

Soirée éclipse solaire

Mercredi 12 août 2026 de 18h à 0h. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 00:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Venez observer l’éclipse solaire dans le ciel marseillais , un phénomène rare !
Le 12 août, de 18h à minuit, la Ville de Marseille donne rendez-vous aux Marseillaises et aux Marseillais pour une soirée dédiée à l’observation de l’éclipse solaire.

Afin d’observer ce phénomène rare en toute sécurité, 3000 lunettes seront distribuées aux participants. L’éclipse sera visible à 94,6% à Marseille, entre 19h30 et 20h45.

La soirée se poursuivra avec l’observation du ciel et des étoiles jusqu’au bout de la nuit.

+ d’informations à venir   .

Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Come watch the solar eclipse in the skies over Marseille—a rare phenomenon!

L’événement Soirée éclipse solaire Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille

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