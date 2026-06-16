Soirée éclipse solaire Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement
Soirée éclipse solaire Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement mercredi 12 août 2026.
Marseille 8e Arrondissement
Soirée éclipse solaire
Mercredi 12 août 2026 de 18h à 0h. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 00:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez observer l’éclipse solaire dans le ciel marseillais , un phénomène rare !
Le 12 août, de 18h à minuit, la Ville de Marseille donne rendez-vous aux Marseillaises et aux Marseillais pour une soirée dédiée à l’observation de l’éclipse solaire.
Afin d’observer ce phénomène rare en toute sécurité, 3000 lunettes seront distribuées aux participants. L’éclipse sera visible à 94,6% à Marseille, entre 19h30 et 20h45.
La soirée se poursuivra avec l’observation du ciel et des étoiles jusqu’au bout de la nuit.
+ d’informations à venir .
Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Come watch the solar eclipse in the skies over Marseille—a rare phenomenon!
L’événement Soirée éclipse solaire Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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