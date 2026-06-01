Salon des VDI Salle des Fêtes Rochesson

Rochesson

Salon des VDI

Salle des Fêtes 1 Place Marcel Perrin Rochesson Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Salon des VDI (Vente à Domicile Indépendante) à la salle des fêtes de Rochesson. Venez découvrir différents VDI et leurs univers bijoux, cosmétiques, bien-être, décoration, accessoires, gourmandises et bien d’autres produits. Une belle occasion d’échanger avec les exposants, de découvrir leurs nouveautés et de profiter de conseils personnalisés. De nombreux VDI seront présents tout au long de la journée pour vous faire découvrir leurs marques et leurs produits dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Entrée gratuite. Nous vous attendons nombreux pour partager cette journée placée sous le signe de la découverte, du shopping et de la convivialité !Tout public

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Salle des Fêtes 1 Place Marcel Perrin Rochesson 88120 Vosges Grand Est +33 6 37 61 34 62

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English :

Independent Home-Based Sales (VDI) Fair at the Rochesson Community Center. Come discover various independent home-based sales representatives and their product lines: jewelry, cosmetics, wellness, home decor, accessories, gourmet treats, and many other products. This is a great opportunity to chat with exhibitors, discover their latest offerings, and get personalized advice. Many independent retailers will be on hand throughout the day to introduce you to their brands and products in a warm and friendly atmosphere. Free admission. We look forward to seeing many of you there to share this day filled with discovery, shopping, and fun!

L’événement Salon des VDI Rochesson a été mis à jour le 2026-06-16 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES