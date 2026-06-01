Salon des vins Coteaux du Loir et Jasnières Rouillon

Rouillon

Salon des vins Coteaux du Loir et Jasnières

Domaine de Vaujoubert Rouillon Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Salon des Vins Coteaux du Loir et Jasnières un week-end de découvertes les 17 & 18 mai 2025 au Domaine de Vaujoubert.

Vins d’exception et saveurs locales pour une édition gourmande et

festive!

La richesse des terroirs, l’authenticité des vignerons et la convivialité d’un salon à taille

humaine le Salon des Vins Coteaux du Loir et Jasnières revient pour une seconde

édition, les samedi et dimanche 20 et 21 juin 2026 au Domaine de vaujoubert (Route de la Vove, 72700 Rouillon), pour une édition festive et gourmande.

le Salon des Vins Coteaux du Loir et Jasnières réitère l’expérience pour sa 22ème édition!

Les retours des exposants très positifs, ont souligné l’afflux de nouveaux clients et

l’opportunité de toucher un public élargi. Ce lieu couvert a su allier confort, convivialité et découverte.

Encouragés par ces résultats, ils reconduisent ce cadre pour offrir une expérience

renouvelée, tout en conservant l’esprit authentique qui fait le succès du Salon.

La rencontre et l’échange avec les vigneron.nes sont préservés et restent un objectif

important de ce salon.

Imaginée par les professionnel(le)s des deux appellations, cette nouvelle édition du Salon 2026 se transforme en une célébration du terroir sous toutes ses formes.

Vins, bien sûr, mais aussi produits locaux intéressants du point de vue sensoriel et du

savoir faire une occasion unique de découvrir des artisans passionnés, dont les créations rivalisent d’exigence avec celles des vignerons.

Une façon de réunir les amateurs de bonne chère autour d’une même philosophie la

qualité avant tout!

Deux belles appellations sarthoises, Coteaux du Loir et Jasnières 14 domaines seront

présents pour faire déguster leurs cuvées phares et échanger avec les visiteurs ainsi que8 artisans producteurs de produits de locaux gastronomiques de qualité.

Au programme dégustations, rencontres et découvertes gourmandes

avec les producteurs

Pour prolonger les échanges dans une ambiance chaleureuse, le Salon laissera place,

à l’extérieur cette fois, à une guinguette éphémère à l’occasion de la Fête de la

Musique!

Le Domaine de Vaujoubert, avec son cadre verdoyant, se prête parfaitement à cette

ambiance guinguette, entre tradition et modernité et nous avions envie de proposer la

nôtre!

Au programme du samedi soir, un concert avec le duo Janus ( concert au chapeau),

restauration sur place et dégustations de vins pour clore cette première journée de

Salon en beauté. .

Domaine de Vaujoubert Rouillon 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 55 93 70

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English :

Salon des Vins Coteaux du Loir et Jasnières: a weekend of discoveries on May 17 & 18 2025 at Domaine de Vaujoubert.

L’événement Salon des vins Coteaux du Loir et Jasnières Rouillon a été mis à jour le 2026-06-11 par CDT72