Rouillon

Salon des vins Coteaux du Loir et Jasnières

Domaine de Vaujoubert Rouillon Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Salon des Vins Coteaux du Loir et Jasnières un week-end de découvertes les 20 & 21 juin 2026 au Domaine de Vaujoubert.

Salon des Vins Jasnières & Coteaux du Loir 2026

Venez célébrer les vins Coteaux du Loir & Jasnières, lors d’un week-end convivial placé sous le signe de la découverte, du partage et de la gourmandise!

Domaine de Vaujoubert Rouillon (72)

20 & 21 juin 2026

De 10h à 19h

Dégustation des AOC Jasnières & Coteaux du Loir

Entrée 5 € avec le verre de dégustation inclus

Restauration sur place avec Suzycook et Maison Royale

NOUVEAUTÉ 2026

“Vins et Terroirs réunis”

Saveurs locales, artisanats gourmands et rencontres de producteurs

Samedi soir SOIRÉE GUINGUETTE

Accès libre dès 19h45 Restauration et dégustation sur place,

Musique en direct, concert Duo “Janus” concert au chapeau

Un rendez-vous festif à partager entre amis, en famille ou entre passionnés de vin

Idées de balades & animations œnotouristiques pour explorer la Vallée du Loir autrement, à deux pas de chez vous .

Domaine de Vaujoubert Rouillon 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 55 93 70

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English :

Salon des Vins Coteaux du Loir et Jasnières: a weekend of discoveries on June 20 & 21, 2026 at Domaine de Vaujoubert.

L’événement Salon des vins Coteaux du Loir et Jasnières Rouillon a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Le Mans