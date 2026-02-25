Salon des vins de France et produits du terroir Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar

Salon des vins de France et produits du terroir

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 Juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 16:00:00

fin : 2026-03-15 19:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Le salon des vins de France et produits du terroir, est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de vins et de gastronomie ! Dégustations, découvertes et convivialité au profit d’actions solidaires.

.

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 Juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 36 56 41 salondesvinsmontelimar@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Salon des Vins de France et Produits du Terroir is a not-to-be-missed event for wine and food lovers! Tastings, discoveries and conviviality in aid of solidarity actions.

L’événement Salon des vins de France et produits du terroir Montélimar a été mis à jour le 2026-02-25 par Montélimar Tourisme Agglomération