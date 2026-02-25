Salon des vins de France et produits du terroir Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar
Le salon des vins de France et produits du terroir, est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de vins et de gastronomie ! Dégustations, découvertes et convivialité au profit d’actions solidaires.
Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 Juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 36 56 41 salondesvinsmontelimar@gmail.com
The Salon des Vins de France et Produits du Terroir is a not-to-be-missed event for wine and food lovers! Tastings, discoveries and conviviality in aid of solidarity actions.
L’événement Salon des vins de France et produits du terroir Montélimar a été mis à jour le 2026-02-25 par Montélimar Tourisme Agglomération