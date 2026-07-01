Informations pratiques

Sainte-Orse

Salon des vins et de la gastronomie

Sainte-Orse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Salle des fêtes de Sainte-Orse. Samedi 25 juillet de 12h à 21h salon des vins et marché gourmand (de 18h à 22h). Dimanche 26 juillet de 9h à 12h salon des vins. Buvette et restauration sur place assurées par les producteurs locaux et le comité d’animation. Tombola.

Salle des fêtes de Sainte-Orse. Samedi 25 juillet de 12h à 21h salon des vins et marché gourmand (de 18h à 22h). Dimanche 26 juillet de 9h à 12h salon des vins. Buvette et restauration sur place assurées par les producteurs locaux et le comité d’animation. Tombola. .

Sainte-Orse 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 09 55 70

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English : Salon des vins et de la gastronomie

Sainte-Orse Community Hall. Saturday, July 25, from 12 p.m. to 9 p.m.—wine fair and gourmet market (from 6 p.m. to 10 p.m.). Sunday, July 26, from 9:00 a.m. to 12:00 p.m.: wine fair. Refreshments and food available on site, provided by local producers and the event committee. Raffle.

L’événement Salon des vins et de la gastronomie Sainte-Orse a été mis à jour le 2026-06-29 par Vézère Périgord Noir