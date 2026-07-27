Informations pratiques

Gilley

Salon des vins et des saveurs

Salle Polyvalente Gilley Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 11:00:00

fin : 2026-10-10 22:00:00

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11

Le vendredi de 18h à 21h30, le samedi de 11h à 22h et le dimanche de 10h à 18h.

Organisé par le Moto club du Saugeais.

40 exposants Dégustation de nombreux vins et de foie gras, huitres, chocolats, fumés…

4€ l’entrée avec verre de dégustation offert. Gratuit 18 ans. Accès libre à l’exposition de voitures le dimanche de 11h à 16h. Restauration sur place

Renseignements auprès de Mr Maire. .

Salle Polyvalente Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 35 34

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English : Salon des vins et des saveurs

L’événement Salon des vins et des saveurs Gilley a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS