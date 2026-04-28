Semi Marathon Chemin du Train Saugeais et randonnée pédestre Salle Polyvalente Gilley

Gilley

Semi Marathon Chemin du Train Saugeais et randonnée pédestre

Salle Polyvalente 8 La Gare Gilley Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23 15:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Départ à 9h du Parc des Ouillons à Pontarlier, à 9h35 pour le 10 km depuis la déchetterie de Maisons du Bois Lièvremont.

Organisé par le Vélo Loisir de Gilley.

Semi-marathon sur la voie verte Pontarlier-Gilley, itinéraire surplombant la vallée du Doubs dans un décor typique des milieux naturels du Haut Doubs.

Version handisport sur les mêmes distances. Randonnées pédestres de 6 et 13 km depuis Gilley.

Restauration le midi à la salle Polyvalente.

Inscriptions sur https://courses.even-outdoor.com/. .

Salle Polyvalente 8 La Gare Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 12 92 07

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English : Semi Marathon Chemin du Train Saugeais et randonnée pédestre

L’événement Semi Marathon Chemin du Train Saugeais et randonnée pédestre Gilley a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS