Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Semi Marathon Chemin du Train Saugeais et randonnée pédestre Salle Polyvalente Gilley

Semi Marathon Chemin du Train Saugeais et randonnée pédestre Salle Polyvalente Gilley dimanche 23 août 2026.

Lieu : Salle Polyvalente

Adresse : 8 La Gare

Ville : 25650 Gilley

Département : Doubs

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gilley

Semi Marathon Chemin du Train Saugeais et randonnée pédestre

Salle Polyvalente 8 La Gare Gilley Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23 15:30:00

Date(s) :
2026-08-23

Départ à 9h du Parc des Ouillons à Pontarlier, à 9h35 pour le 10 km depuis la déchetterie de Maisons du Bois Lièvremont.
Organisé par le Vélo Loisir de Gilley.
Semi-marathon sur la voie verte Pontarlier-Gilley, itinéraire surplombant la vallée du Doubs dans un décor typique des milieux naturels du Haut Doubs.
Version handisport sur les mêmes distances. Randonnées pédestres de 6 et 13 km depuis Gilley.
Restauration le midi à la salle Polyvalente.
Inscriptions sur https://courses.even-outdoor.com/.   .

Salle Polyvalente 8 La Gare Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 12 92 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semi Marathon Chemin du Train Saugeais et randonnée pédestre

L’événement Semi Marathon Chemin du Train Saugeais et randonnée pédestre Gilley a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Gilley (Doubs)