Semi Marathon Chemin du Train Saugeais et randonnée pédestre Salle Polyvalente Gilley
Semi Marathon Chemin du Train Saugeais et randonnée pédestre Salle Polyvalente Gilley dimanche 23 août 2026.
Gilley
Semi Marathon Chemin du Train Saugeais et randonnée pédestre
Salle Polyvalente 8 La Gare Gilley Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23 15:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Départ à 9h du Parc des Ouillons à Pontarlier, à 9h35 pour le 10 km depuis la déchetterie de Maisons du Bois Lièvremont.
Organisé par le Vélo Loisir de Gilley.
Semi-marathon sur la voie verte Pontarlier-Gilley, itinéraire surplombant la vallée du Doubs dans un décor typique des milieux naturels du Haut Doubs.
Version handisport sur les mêmes distances. Randonnées pédestres de 6 et 13 km depuis Gilley.
Restauration le midi à la salle Polyvalente.
Inscriptions sur https://courses.even-outdoor.com/. .
Salle Polyvalente 8 La Gare Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 12 92 07
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English : Semi Marathon Chemin du Train Saugeais et randonnée pédestre
L’événement Semi Marathon Chemin du Train Saugeais et randonnée pédestre Gilley a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS