Salon des vins et des saveurs Vesly

Salon des vins et des saveurs

Rue de l’Ormetel Vesly Eure

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-21

Au programme

– Des vins,

– Des produits du terroir,

– Des animations,

– Une ambiance musicale,

– Une tombola.

Restauration sur place par Les Normandiens Savoyards et Le Bistrot FMR. .

Rue de l’Ormetel Vesly 27870 Eure Normandie contactdavidadn@gmail.com

