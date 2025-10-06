Salon des vins et des saveurs Vesly
Salon des vins et des saveurs Vesly samedi 21 mars 2026.
Salon des vins et des saveurs
Rue de l’Ormetel Vesly Eure
Au programme
– Des vins,
– Des produits du terroir,
– Des animations,
– Une ambiance musicale,
– Une tombola.
Restauration sur place par Les Normandiens Savoyards et Le Bistrot FMR. .
Rue de l’Ormetel Vesly 27870 Eure Normandie contactdavidadn@gmail.com
