Salon des vins et des saveurs Vesly

Salon des vins et des saveurs Vesly samedi 21 mars 2026.

Salon des vins et des saveurs

Rue de l’Ormetel Vesly Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :
2026-03-21

Au programme
– Des vins,
– Des produits du terroir,
– Des animations,
– Une ambiance musicale,
– Une tombola.

Restauration sur place par Les Normandiens Savoyards et Le Bistrot FMR.   .

Rue de l’Ormetel Vesly 27870 Eure Normandie   contactdavidadn@gmail.com

