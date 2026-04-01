Niderviller

Salon des vins et produits du terroir

Chemin noir Complexe de salles Niderviller Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Le salon des vins et des produits du terroir revient ! L’entrée (payante) est accompagnée d’un verre de dégustation. Sur place, la dégustation est ensuite gratuite.

Des producteurs de produits du terroir sont aussi présents.

Une restauration sur place ou à emporter est proposée les midis et le dimanche soir.

Le + une marche gratuite de 8 km est proposée le dimanche à 9h30 au départ du parking du complexe de salles.Adultes

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Chemin noir Complexe de salles Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 6 75 40 25 10 niderarbos57@gmail.com

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English :

The wine and local produce fair is back! Admission (chargeable) is accompanied by a tasting glass. On-site tasting is then free.

Producers of local produce are also present.

On-site and take-away catering is available at lunchtime and on Sunday evenings.

Bonus: a free 8 km walk is offered on Sunday at 9.30 a.m., starting from the hall complex parking lot.

L’événement Salon des vins et produits du terroir Niderviller a été mis à jour le 2026-04-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG