Salon des vins et produits du terroir Niderviller
Salon des vins et produits du terroir Niderviller samedi 18 avril 2026.
Niderviller
Salon des vins et produits du terroir
Chemin noir Complexe de salles Niderviller Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Le salon des vins et des produits du terroir revient ! L’entrée (payante) est accompagnée d’un verre de dégustation. Sur place, la dégustation est ensuite gratuite.
Des producteurs de produits du terroir sont aussi présents.
Une restauration sur place ou à emporter est proposée les midis et le dimanche soir.
Le + une marche gratuite de 8 km est proposée le dimanche à 9h30 au départ du parking du complexe de salles.Adultes
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Chemin noir Complexe de salles Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 6 75 40 25 10 niderarbos57@gmail.com
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English :
The wine and local produce fair is back! Admission (chargeable) is accompanied by a tasting glass. On-site tasting is then free.
Producers of local produce are also present.
On-site and take-away catering is available at lunchtime and on Sunday evenings.
Bonus: a free 8 km walk is offered on Sunday at 9.30 a.m., starting from the hall complex parking lot.
L’événement Salon des vins et produits du terroir Niderviller a été mis à jour le 2026-04-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG