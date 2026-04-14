Niderviller

Marche aux asperges

Départ Complexe de salles chemin noir Niderviller Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le club de tenis, badminton et volley de Niderviller vous propose de participer à un marche de 8.5km qui sera suivie d’un repas asperges. Réservation des repas par téléphone au plus tard vingt jours avant la manifestation. Payant. Buvette et restauration sur place.Adultes

18 .

Départ Complexe de salles chemin noir Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 6 12 27 14 60

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English :

The Niderviller tenis, badminton and volleyball club invites you to take part in an 8.5km walk, followed by an asparagus meal. Meals must be booked by telephone at least twenty days before the event. Charges apply. Refreshments and catering on site.

L’événement Marche aux asperges Niderviller a été mis à jour le 2026-04-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG